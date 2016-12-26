رئيس الهيئة العامة للترفيه: المواطن شريك أساسي في نجاحنا ونسعى لفتح شراكات استثمارية في قطاع الترفيه

كشف معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد الخطيب عن توجهات الهيئة في مشاركة المواطن في بناء استراتيجيتها وفتح شراكات استثمارية مع العاملين في قطاع الترفيه في المملكة.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال ورشة عمل (معاً نبني قطاع الترفيه) ،أقيمت أمس في فندق (الريتز كارلتون) بالرياض , حيث أشار إلى أن الهيئة قامت بدعوة أكثر من 130 مهتماً ومستثمرا بقطاع الترفيه لكي تبني خططها وتوجهاتها المستقبلية بمشاركة المجتمع، لأنهم هم العنصر الأساسي والمستفيد الأول من هذا القطاع، داعياً الحضور لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم، وأبدى اعتزازه بعمله في هيئة تهدف لإسعاد المجتمع وإثراء الحياة لكل الناس.

وهدفت الورشة إلى مشاركة المجتمع في عدد من المحاور لبناء هذا القطاع الجديد في المملكة، وسبل تفعيل دور الهيئة كداعم لصناعة الترفيه، وفرص وآفاق الاستثمار في قطاع الترفيه، ومستقبل قطاع الترفيه والتطلعات والآمال المرجوة منه، إضافة إلى الممكنات التي يمكن الاستفادة منها للنهوض بالقطاع، والخيارات الترفيهية التي يمكن دعمها، وذلك بحضور الجهات الحكومية المعنية والشركاء والمهتمين بهذا المجال وعينات مختلفة من فئات المجتمع.

وذكرت الهيئة في مطلع الورشة أهم الإنجازات التي قامت بها حتى هذه اللحظة، وأنها مرت بعدة مراحل منذ تأسيسها، وصاحب ذلك إطلاق برامج تجريبية والتي تهدف إلى قياس أداء الجهات المشغلة في بعض المرافق، واستنباط وجمع بيانات من الأفراد، وتنوعت هذه البرامج في عدة مدن رئيسية في السعودية هي الدمام، الرياض، جدة، وعرض قدّم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ ووصل مجموع الحضور لهذه البرامج الترفيهية إلى أكثر من 105 آلاف شخص، وتم تقديم ثمانية فعاليات وأكثر من 44 عرضا ترفيهيا منها الفني والثقافي، كما تم عمل هذه الورشة بإدارة وإشراف بعض موظفي الهيئة من شباب وشابات السعودية، مما يدعو للفخر والامتنان بوجود كوكبة شابة تعمل لأجل صناعة القطاع وتطويره.

وتسعى هذه الورشة لأخذ مرئيات عينة من كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الأفكار فيما يخص بناء القطاع الترفيههي , كما تأتي كإحدى الخطوات التي تعمل عليها الهيئة العامة للترفيه لوضع استراتيجية قطاع الترفيه في البلاد وسيكون المدخل الأساسي فيها احتياج مختلف الفئات المستهدفة سواء كانت المستفيد من برامج الهيئة ومشاريعها أو المستثمرين من رجال الأعمال.

كما تعمل أيضاً على تجهيز روزنامة عام 2017 التي ستحتوي على أنشطة ترفيهية مختلفة وستشمل جميع المناطق وسيعلن عنها مطلع العام القادم.