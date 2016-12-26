 إنييستا: أريد البقاء مع برشلونة “لأمد طويل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إنييستا: أريد البقاء مع برشلونة “لأمد طويل”

إنييستا: أريد البقاء مع برشلونة “لأمد طويل”
المناطق - فرانس برس

أكد أندريس إنييستا، قائد برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي، رغبته في البقاء مع ناديه “لأمد طويل” بعد انتهاء عقده الحالي معه في 2018، وذلك في تصريحات نشرت الاثنين.

وقال إنييستا (32 عاما) في مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو”، “في 2018 ينتهي عقدي. أرغب بالاستمرار، الجميع يعلم ذلك وهذا ليس سرا، مستوى أدائي سيحدد ما إذا كنت أستطيع البقاء مع برشلونة”.

وأضاف “آمل في يكون ذلك لامد طويل”.

ومدد برشلونة مؤخرا عقد الاوروغوياني لويس سواريز عامين اضافيين، بعد خطوة مماثلة في تشرين الاول/اكتوبر مع البرازيلي نيمار، ويجري حاليا مباحثات مع الارجنتيني ليونيل ميسي للهدف نفسه.

وعلى غرار ميسي، احرز انييستا 29 لقبا مع برشلونة، لكنه يتميز عن الارجنتيني بأنه توج مع منتخب بلاده بطلا للعالم في مونديال 2010 في جنوب افريقيا، بالفوز في النهائي على هولندا.

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