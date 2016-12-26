 أمانة نجران تضبط مخالفات صحية خلال جولة رقابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمانة نجران تضبط مخالفات صحية خلال جولة رقابية

أمانة نجران تضبط مخالفات صحية خلال جولة رقابية
المناطق _نجران

طبقت أمانة منطقة نجران  نظام الجزاءات والغرامات البلدية على عددا من المحلات التجارية المخالفة للاشتراطات الصحية وذلك خلال جولة ميدانية للفرق الرقابية داخل المدينة .
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع إن الجولة شملت صوالين الحلاقة والمطاعم والمخابز ومعاصر السمسم ومطاحن الحبوب حيث تم ضبط عدد من المخالفات الصحية كتدني مستوى النظافة العامة وعدم وجود شهادات صحيه للعمالة وسوء حفظ المواد الغذائية وعدم تغطية فتحات الصرف الصحي بالإضافة إلى عدم التقيد بالزي الرسمي واستعمال مواد غذائية مجهولة المصدر و عدم تغطية اوعية النفايات.
وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل حرص أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المنشأت ذات العلاقة بالصحة العامة وفقاً للبرامج ‏المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المُقدم لسكان وزوار مدينة نجران ووقاية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي وعدوى الأمراض.

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