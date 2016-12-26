على الخير أعوانًا : مشروع خيري في أسبوع النزيل الخامس بالابتدائية الثانية بنجران

أطلقت الابتدائية الثانية بتعليم نجران مشروعها الخيري ( على الخير أعوانا ) لتأمين الكسوة

الشتوية لنزيلات السجن بالمنطقة ، وذلك تزامنًا مع أسبوع النزيل الخليجي الخامس تحت شعار «معًا

لتحقيق الإصلاح» ، وعن تلك المبادرة تقول قائدة

المدرسة فاتن ظافر آل الحارث : المشروع خيري وإنساني نحاول من خلاله مد يد العون لهذه

الفئة وتقديم خدمات

مساندة لهم ، وزرع حب عمل الخير والتطوع في نفوس طالباتنا ، وتحقيق الشراكة

المجتمعية ، أمّنا من خلاله كسوة شتوية متكاملة

للنزيلات ومستلزمات نظافة شخصية ، وتضيف آل الحارث قدمت فكرة المبادرة الوكيلة بشارة

أحمد صمع وتم عرضها على منسوبات وطالبات المدرسة وتوضيح بأن المشاركة اختيارية

وليست إجبارية ، وقد تمت مساهمة عدد من منسوبات المدرسة ، وكذلك مشاركة مجموعة من الطالبات

، وتم شراء وتأمين الكسوة الشتوية وتجهيزها وترتيبها بحقائب خاصة من قبل منسوبات المدرسة

بمشاركة الطالبات ، وتواصلت المدرسة مع القسم النسائي للجنة تراحم بالمنطقة لتسليم

الكسوة للنزيلات ، وقدمت قائدة المدرسة شكرها لكل من ساهمت وتعاونت لنجاح هذا

المشروع .