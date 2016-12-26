على الخير أعوانًا : مشروع خيري في أسبوع النزيل الخامس بالابتدائية الثانية بنجران

أطلقت الابتدائية الثانية بتعليم نجران مشروعها الخيري ( على الخير أعوانا ) لتأمين الكسوة
الشتوية لنزيلات السجن بالمنطقة ، وذلك تزامنًا مع أسبوع النزيل الخليجي الخامس تحت شعار «معًا
لتحقيق الإصلاح» ، وعن تلك المبادرة تقول قائدة
المدرسة فاتن ظافر آل الحارث : المشروع خيري وإنساني نحاول من خلاله مد يد العون لهذه
الفئة وتقديم خدمات
مساندة لهم ، وزرع حب عمل الخير والتطوع في نفوس طالباتنا ، وتحقيق الشراكة
المجتمعية ، أمّنا من خلاله كسوة شتوية متكاملة
للنزيلات ومستلزمات نظافة شخصية ، وتضيف آل الحارث قدمت فكرة المبادرة الوكيلة بشارة
أحمد صمع وتم عرضها على منسوبات وطالبات المدرسة وتوضيح بأن المشاركة اختيارية
وليست إجبارية ، وقد تمت مساهمة عدد من منسوبات المدرسة ، وكذلك مشاركة مجموعة من الطالبات
، وتم شراء وتأمين الكسوة الشتوية وتجهيزها وترتيبها بحقائب خاصة من قبل منسوبات المدرسة
بمشاركة الطالبات ، وتواصلت المدرسة مع القسم النسائي للجنة تراحم بالمنطقة لتسليم
الكسوة للنزيلات ، وقدمت قائدة المدرسة شكرها لكل من ساهمت وتعاونت لنجاح هذا
المشروع .
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