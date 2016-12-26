اللجنة التجارية تناقش دورها في مواقع التواصل الاجتماعي

عقدت اللجنة التجارية إجتماعها الاعتيادي بحضور عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة الاستاذ ابراهيم ال رجب وبمشاركة أعضاء اللجنة من العاملين في القطاع التجاري بالمنطقة , وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط ومن أبرزها المعوقات التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي بالمنطقة وعقد تعاون مع الجهات ذات العلاقة في إقامة عدد من المحاضرات والدورات التثقيفية والتي تساعد العاملين بالقطاع على حل المشكلات التي تواجههم , كما تم مناقشة فكرة مخاطبة وزارة التجارة والإستثمار بالمنطقة حول انشاء مستودعات لأسواق الجملة , وأكد المجتمعون كذلك على أنه يجب العمل على تفعيل دور اللجنة في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال انشاء حساب لها على يتم من خلالها شرح أهداف اللجنة ورسالتها ورؤيتها والتعريف بأعمالها ومهامها الرئيسية في خدمة القطاعين التجاري والصناعي .