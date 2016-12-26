 اللجنة التجارية تناقش دورها في مواقع التواصل الاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اللجنة التجارية تناقش دورها في مواقع التواصل الاجتماعي

اللجنة التجارية تناقش دورها في مواقع التواصل الاجتماعي
المناطق _نجران

عقدت اللجنة التجارية إجتماعها الاعتيادي بحضور عضو مجلس الادارة  رئيس اللجنة الاستاذ  ابراهيم ال رجب وبمشاركة أعضاء اللجنة من العاملين في القطاع التجاري بالمنطقة , وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط ومن أبرزها المعوقات التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي بالمنطقة وعقد تعاون مع الجهات ذات العلاقة في إقامة عدد من المحاضرات والدورات التثقيفية والتي تساعد العاملين بالقطاع على حل المشكلات التي تواجههم , كما تم مناقشة فكرة مخاطبة وزارة التجارة والإستثمار بالمنطقة حول انشاء مستودعات لأسواق الجملة , وأكد المجتمعون كذلك على أنه يجب العمل على تفعيل دور اللجنة في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال انشاء حساب لها على يتم من خلالها شرح أهداف اللجنة ورسالتها ورؤيتها والتعريف بأعمالها ومهامها الرئيسية في خدمة القطاعين التجاري والصناعي .

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