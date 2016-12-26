987 زائر ومراجع لمستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل منذ إفتتاحه

بلغ عدد المراجعين والزوار لعيادة مكافحة التدخين بمستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل منذ إفتتاحها قبل سبعة اشهر ٩٨٧زائر ومراجع حيث بلغ عدد من اقلع عن التدخين حوالي ٤٠٠مراجع .

وقال مدير عيادة مكافحة التدخين بالمستشفى الدكتور علي العنزي أن العيادة تقدم برامج توعوية وعلاجية وتقوم بجولات على المدارس والتجمعات الشبابية ،كما تشارك في مختلف الحملات التوعوية ، وبلغ عدد المراجعين للعيادة ٩٨٧ منذ افتتحها وبحمدالله اقلع عن التدخين ٤٠٠ مراجع.

وذكرت رئيسة قسم التثقيف الصحي الأستاذة /صالحه النعمي ان العيادة تقدم الإرشادات والأدوية اللازمة بشكل مجاني ،كما تستقبل العياده المراجعين على مدار الاسبوع من الأحد وحتى الخميس من الساعه ٨ صباحا الى الساعه ٤ عصرا بمستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل .

واشار مدير العلاقات العامه والاعلام فواز الحربي انه تم التنسيق مع المدارس والمجمعات لطرح برامج توعوية عن آثار التدخين .

وعبر مدير المدير المستشفى عن شكره وتقديره لفريق العمل على الجهود التى يبذلونها لتوعيه المجتمع وتثقيفهم عن الافه الضاره .