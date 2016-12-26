 987 زائر ومراجع لمستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل منذ إفتتاحه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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987 زائر ومراجع لمستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل منذ إفتتاحه

987 زائر ومراجع لمستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل منذ إفتتاحه
المناطق _فاطمه العنزي
بلغ عدد المراجعين والزوار لعيادة مكافحة التدخين بمستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل منذ إفتتاحها قبل سبعة اشهر ٩٨٧زائر ومراجع حيث بلغ عدد من اقلع عن التدخين حوالي ٤٠٠مراجع  .

وقال مدير عيادة مكافحة التدخين بالمستشفى الدكتور علي العنزي  أن العيادة تقدم برامج توعوية وعلاجية وتقوم بجولات على المدارس والتجمعات الشبابية ،كما تشارك في مختلف الحملات التوعوية ، وبلغ عدد المراجعين للعيادة ٩٨٧ منذ افتتحها وبحمدالله اقلع عن التدخين ٤٠٠ مراجع.

وذكرت رئيسة قسم التثقيف الصحي الأستاذة /صالحه النعمي ان العيادة تقدم الإرشادات والأدوية اللازمة بشكل مجاني ،كما تستقبل العياده المراجعين على مدار الاسبوع من الأحد وحتى الخميس من الساعه ٨ صباحا الى الساعه ٤ عصرا بمستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل .

واشار مدير العلاقات العامه والاعلام فواز الحربي انه تم التنسيق مع المدارس والمجمعات لطرح برامج توعوية عن آثار التدخين .

وعبر مدير المدير المستشفى عن شكره وتقديره لفريق العمل على الجهود التى يبذلونها لتوعيه المجتمع وتثقيفهم عن الافه الضاره .

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