 الحكم بقتل “قاعدي” ساهم في مخطط تفجير مبنى “الداخلية” ومصفاة بقيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

أعثر على هاتفك “الصامت” بـ3 طرق الحكم بقتل “قاعدي” ساهم في مخطط تفجير مبنى “الداخلية” ومصفاة بقيق 987 زائر ومراجع لمستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل منذ إفتتاحه اللجنة التجارية تناقش دورها في مواقع التواصل الاجتماعي الكلية التقنية بنجران تكرم المتدرب ” آل الشهي ” لتبرعه بإحدى كليتيه لأخيه على الخير أعوانًا : مشروع خيري في أسبوع النزيل الخامس بالابتدائية الثانية بنجران أمانة نجران تضبط مخالفات صحية خلال جولة رقابية من بين ٢٥ جامعة سعودية خريجو جامعة نجران يحققون مراكز متقدمة في اختبارات قياس أمير نجران يدشن أسبوع النزيل الخليجي التجارة تستدعي سيارات ماكسيما و 5641 سيارة فورد رينجر نزلاء الرعاية الاجتماعية يقضون يوماً ترفيهياً في ” تلاع العلي “ الأميرة سارة بنت عبدالله تفتتح الملتقى الطلابي والمؤتمر العلمي الثاني في الجوف

الحكم بقتل “قاعدي” ساهم في مخطط تفجير مبنى “الداخلية” ومصفاة بقيق

الحكم بقتل “قاعدي” ساهم في مخطط تفجير مبنى “الداخلية” ومصفاة بقيق
المناطق- الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأحد) حكماً ابتدائياً بقتل إرهابي بعد إدانته بمشاركة تنظيم «القاعدة» الإرهابي في مخططاتهم لقتل أحد المستأمنين داخل السعودية.ووفق تفاصيل الإدانة فإن الإرهابي تسلم من أحد أعضاء التنظيم شريحة حاسوبية بها صورة للضحية المستهدف وسيارته ومعلومات شخصية عنه ثم علمه بعملية قتله وعدم الإبلاغ عن ذلك.

كما أدين المتهم بمشاركته لذلك التنظيم في مخطط تفجير مبنى وزارة الداخلية وقوات الطوارئ وذلك برصده لهما وإعداد رسم توضيحي لهما وتدوينه على شريحتين حاسوبيتين وتسليمها لأحد الهالكين من أعضاء التنظيم المشاركين في التفجير، كما سلمه شريحة حاسوبية عن كيفية التزوير وصناعة المتفجرات. وشارك الإرهابي أيضا مع التنظيم في التخطيط لتفجير مصفاة بقيق بذهابه لها وجمعه معلومات عنها وأخذ صور لها واستخدام سيارته في مسح الطريق للمشاركين في تفجير المصفاة واقتراحه على منفذي التفجير ارتداء ملابس مشابهة لملابس العاملين فيها لضمان نجاح العملية، وقيامه بوضع خطة للانسحاب من تلك المواقع المستهدفة، وعلمه بموعد تنفيذ العملية، ومرافقته للمجموعة التي نفذت العملية الإرهابية إلى أن سلكوا الطريق البري ثم رجوعه بناء على طلبهم، وعدم الإبلاغ عن ذلك. وتضمنت التهم المدان بها الإرهابي دعمه لذلك التنظيم بالأسلحة بشراء ثلاثة رشاشات نوع (كلاشنكوف) ومسدس وصندوق ذخيرة، وتسليم أحد الهالكين رشاشين وصندوق ذخيرة، وحيازته عند القبض عليه سلاح مسدس و14 طلقة ومخزنين، وكل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، ودعمه لذلك التنظيم إعلامياً بجمع ما يبث عنه من أعمال قتالية وتولي مسؤولية ذلك في الداخل وتزويده لعدد من الهالكين في مواجهات في الداخل بشرائح حاسوبية عن التنظيم الإرهابي واستخدامه لأسماء مستعارة أثناء ذلك بقصد التضليل، وتواصله مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم بعضهم هارب من أحد السجون وبعضهم من المنتمين لخلايا إرهابية وعدم الإبلاغ عنهم وعن مخططاتهم الإجرامية، وإعداده لمذكرة عن الإستراتيجيات التي يجب أن يعمل بها التنظيم والحث على مباشرة الاغتيالات كونها أسهل العمليات الإرهابية مع توثيق العمل الإرهابي بالصوت والصورة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>