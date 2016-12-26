 أعثر على هاتفك “الصامت” بـ3 طرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أعثر على هاتفك “الصامت” بـ3 طرق

أعثر على هاتفك “الصامت” بـ3 طرق
المناطق _متابعات

عندما يضيع هاتفك وهو في الوضع الصامت،قد يصبح يوما من أسوأ الأيام التي قد تمر منا، نظرا لارتباطنا الشديد بهواتفنا الذكية.

وهناك 3 طرق للتسهيل عليك أثناء وجود الهاتف في الوضع الصامت، أولا أن يكون متصلا بالإنترنت، حيث يمكنك العثور على الهاتف باستخدام جوجل، ولتفعيل ذلك اذهب إلى إعدادات الحماية واضغط على ” Device Manager”، واختر Andorid Device Manager”، واضغط “Activate”.
وأفتح جوجل وقم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك، وسوف ترى صورة صغيرة على الصفحة معها خريطة مصغرة، يمكنها تحديد موقع هاتفك، كما يجعله يرن لمدة خمس دقائق.

أما الطريقة الثانية، فهي تتطلب شبكة الهاتف من خلال تحميل تطبيق “Ring My Droid”، يمكن تعيين SMS وحفظ الإعدادات، ومن خلال إرسال هذه الرسالة لهاتفك من هاتف آخر، فإن التطبيق يكشف عن الرسالة ويرن الهاتف حتى عندما يكون على الوضع الصامت.

واخيرا، عبر تطبيق “Clap to Find”، فبعد تثبيت التطبيق يمكنك التصفيق ثلاث مرات متتالية لجعل هاتفك يرن.

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