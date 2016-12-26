منح 9 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح 9 مواطنين ومقيم واحد ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

يذكر أن المتبرعين هم: الملازم أول فهد سعد الشهري، والرئيس رقباء علي عبدالله الصبيحي، والرقيب الأول الفني إبراهيم محمد دغريري، والرقيب طلال عبدالهادي الثبيتي، وحسين أحمد يسلم، ومحمد عمر الزغيبي، وسالم علي الزهراني، وسمير حسين النمودلي، والرقيب أول عبدالله عبدالكريم بن عيبان، والمقيم سامي على عبدالحميد (مصري الجنسية).