 منح 9 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

وافدان وراء وفاة فتاة أثيوبية بحي منفوحة في الرياض منح 9 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة خادم الحرمين يستقبل السفير الأمريكي أعثر على هاتفك “الصامت” بـ3 طرق الحكم بقتل “قاعدي” ساهم في مخطط تفجير مبنى “الداخلية” ومصفاة بقيق 987 زائر ومراجع لمستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل منذ إفتتاحه اللجنة التجارية تناقش دورها في مواقع التواصل الاجتماعي الكلية التقنية بنجران تكرم المتدرب ” آل الشهي ” لتبرعه بإحدى كليتيه لأخيه على الخير أعوانًا : مشروع خيري في أسبوع النزيل الخامس بالابتدائية الثانية بنجران أمانة نجران تضبط مخالفات صحية خلال جولة رقابية من بين ٢٥ جامعة سعودية خريجو جامعة نجران يحققون مراكز متقدمة في اختبارات قياس أمير نجران يدشن أسبوع النزيل الخليجي

منح 9 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق

منح 9 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق
المناطق- الرياض
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح 9 مواطنين ومقيم واحد ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

يذكر أن المتبرعين هم: الملازم أول فهد سعد الشهري، والرئيس رقباء علي عبدالله الصبيحي، والرقيب الأول الفني إبراهيم محمد دغريري، والرقيب طلال عبدالهادي الثبيتي، وحسين أحمد يسلم، ومحمد عمر الزغيبي، وسالم علي الزهراني، وسمير حسين النمودلي، والرقيب أول عبدالله عبدالكريم بن عيبان، والمقيم سامي على عبدالحميد (مصري الجنسية).

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>