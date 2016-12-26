 وافدان وراء وفاة فتاة أثيوبية بحي منفوحة في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 27 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 26 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وافدان وراء وفاة فتاة أثيوبية بحي منفوحة في الرياض

وافدان وراء وفاة فتاة أثيوبية بحي منفوحة في الرياض
المناطق- الرياض

تمكنت شرطة الرياض من كشف لغز مقتل فتاة أثيوبية في حي منفوحة، وضبطت المتورطين في الجريمة.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تلقت بلاغًا من إحدى فرق هيئة الهلال الأحمر عن وجود امرأة مجهوله يحتمل أن تكون من الجنسية الأفريقية، ساقطة بأرض فضاء بحي منفوحة مصابة بكدمات في الظهر والرأس ونزيف بالدماغ، و جرى إسعافها على الفور، وبالانتقال للمستشفى تعذر سماع أقوالها لسوء حالتها الصحية، و في وقت لاحق توفيت، وتم إيداعها ثلاجة مدينة الملك سعود الطبية، لإجراء الصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة.

وأضاف أنه نظرًا لأهمية البلاغ فقد عملت إدارة التحريات و البحث الجنائي، بإجراء التحريات الموسعة لجمع واستقاء المعلومات في كل الاتجاهات، بهدف التوصل إلى تحديد هوية المتوفاة، ومن خلال التحريات تبين أنها ( فتاة إثيوبية/ تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا)، تقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وبتكثيف البحث تم تحديد دائرة الاشتباه في شخصين من الجنسية الصومالية، أشارت الدلائل عن صلتهما بالفتاة، حيث جرى ضبطهما، وبسماع أقوالهما المبدئية أفادا أن الفتاة سبق أن أصيبت أثناء قدومها من بلدها عن طريق التهريب في حادث عرضي، وقد تم إرسالها لمدينة الرياض من قبل قريبها المقيم في محافظة وادي الدواسر لعلاجها، إلا أن حالتها الصحية ساءت وقررا التخلص منها خوفًا من وفاتها.

جرى إيقافهما في مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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