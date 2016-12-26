أمير القصيم يستقبل الامير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الاثنين ، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله ، الذي أطلع سموه على برنامج الاتحاد لسباقات القدرة ولتحمل بمنطقة القصيم.

ووجهة سمو أمير منطقة القصيم الجهات المعنية بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الاتحاد لإقامة سباقات القدرة والتحمل بالمنطقة ، مؤكداً أهمية سباقات الفروسية لترسيخ المبادئ والقيم والقوانين التي تقوم عليها رياضة القدرة والتحمل ، مؤكداً أن أقامتها باستمرار يعزز من تطور رياضة الفروسية ، وإسهام المنطقة نحو تطور مميز لهذه الرياضة ومفرداتها.

حضر اللقاء مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز السناني.