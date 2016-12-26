 أمير القصيم يستقبل الامير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: إذا شربت القهوة والشاي ساخنان قد يصيبك السرطان ولي ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًّا بوزير الخارجية الأمريكي (الهلال الأحمر) يباشر 23 حالة في ديربي الهلال والنصر مدني تبوك يقيم ندوة توعوية بعنوان ( كن فطن لاتكون انت الهدف) الدكتور الربيعة يشكر خادم الحرمين الشريفين لأمره بتنظيم حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري لجنة اجتماعية تهدف لتبني مؤسسات القطاع الخاص بتبوك لاصحة لوفاة “بيليه” اسطورة كرة القدم البرازيلية اوباما واثق من الفوز لو ترشح لولاية رئاسية ثالثة سباق فروسية نجران العاشر أمير القصيم يستقبل الامير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية النصر يخرج بطل الشتاء من كأس ولي العهد أمير الباحة يدشن غدا مبنى الضمان الاجتماعي بمحافظة المخواة

أمير القصيم يستقبل الامير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية

أمير القصيم يستقبل الامير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية
المناطق _بريده

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الاثنين ، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله ، الذي أطلع سموه على برنامج الاتحاد لسباقات القدرة ولتحمل بمنطقة القصيم.

ووجهة سمو أمير منطقة القصيم الجهات المعنية بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الاتحاد لإقامة سباقات القدرة والتحمل بالمنطقة ، مؤكداً أهمية سباقات الفروسية لترسيخ المبادئ والقيم والقوانين التي تقوم عليها رياضة القدرة والتحمل ، مؤكداً أن أقامتها باستمرار يعزز من تطور رياضة الفروسية ، وإسهام المنطقة نحو تطور مميز لهذه الرياضة ومفرداتها.

حضر اللقاء مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز السناني.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>