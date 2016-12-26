سباق فروسية نجران العاشر

أقامت فروسية نجران سباقها العاشر للموسم الحالي 1438هـ على دعم خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله ورعاه) وذلك بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 27 / 3 / 1438هـ وكانت نتائجه على النحو الآتي:

•الشوط الأول مفتوح إنتاج 2013 مسافة 1400 متر:

حصل على المركز الأول الجواد (الصفح) للمالك/ صالح أحمد آل حيدر .

•الشوط الثاني الثالثة والثانية إنتاج مسافة 1400 متر:

حصل على المركز الأول الجواد (لحن الشمال) لإسطبل آل طراح.

الشوط الثالث مبتدئة إنتاج مسافة 1400 متر:

حصل على المركز الأول الفرس (لاقوندا) للمالك/ منيف محمد آل منيف .

•الشوط الرابع (الكأس) مفتوح الدرجات إنتاج مسافة 1400 متر:

حصل على المركز الأول الجواد ( تحلالي ) لإسطبل المنصوره.

وفي نهاية الحفل سلم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران (نائب رئيس مجلس إدارة فروسية نجران) الأستاذ/ محميد بن صالح آل شرمة الكأس لصاحب الجواد الفائز وسط جمهور غفير من محبي هذه الرياضة الأصيلة.