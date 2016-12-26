 سباق فروسية نجران العاشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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سباق فروسية نجران العاشر

سباق فروسية نجران العاشر
المناطق _نجران
أقامت فروسية نجران سباقها العاشر للموسم الحالي 1438هـ على دعم خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله ورعاه) وذلك بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 27 / 3 / 1438هـ وكانت نتائجه على النحو الآتي:
•الشوط الأول مفتوح إنتاج 2013 مسافة 1400 متر:
حصل على المركز الأول الجواد (الصفح) للمالك/ صالح أحمد آل حيدر .
•الشوط الثاني الثالثة والثانية إنتاج مسافة 1400 متر:
حصل على المركز الأول الجواد (لحن الشمال) لإسطبل آل طراح.
الشوط الثالث مبتدئة إنتاج مسافة 1400 متر:
حصل على المركز الأول الفرس (لاقوندا) للمالك/ منيف محمد آل منيف .
•الشوط الرابع (الكأس) مفتوح الدرجات إنتاج مسافة 1400 متر:
حصل على المركز الأول الجواد ( تحلالي ) لإسطبل المنصوره.
وفي نهاية الحفل سلم  رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران (نائب رئيس مجلس إدارة فروسية نجران) الأستاذ/ محميد بن صالح آل شرمة الكأس لصاحب  الجواد الفائز وسط جمهور غفير من محبي هذه الرياضة الأصيلة.

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