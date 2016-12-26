لاصحة لوفاة “بيليه” اسطورة كرة القدم البرازيلية

ننشر تفاصيل و حقيقة وفاة بيليه لاعب كرة القدم البرازيلي السابق، حيث تداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، وبالتحديد فيس بوك وتويتر، أخبار عن وفاة بيليه اسطورة كرة القدم البرازيلية وذلك بعد صراع مع المرض، الامر الذي نشرته أيضا العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التي تحدثت عن وفاة بيليه اللاعب الأفضل في القرن الماضي.

ولكن بعد البحث والتحري على حقيقة وفاة بيليه اسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية، إتضح أن جميع اخبار وفاة بيليه والتي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، مجرد إشاعات لا اساس لها من الصحة، حيث أن بيليه لم يمت ولازال حيا يرزق، وجميع الصحف الرياضية العالمية والأوروبية، لم تشر لا من بعيد ولا من قريب إلى وفاة بيليه.

حيث بعد إنتشار خبر وفاة بيليه دش العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج بيله مات، والبعض الأخر كتب أن موت بيليه يعني موت أفضل لاعب في القرن وموت أفضل لاعب لمس كرة القدم برجليه، أما البعض الأخر فقال أن بيليه مات وميسي لم يتوج بعد بكأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين، في حين أن بعض عشاق الكرة وعشاق المنتخب البرازيلي، فكتبوا ان بيليه مات بسبب مستوى الكرة البرازيلية والمنتخب البرازيلي في السنوات الاربعة الأخيرة.

إذا نؤكد لكم أن وفاة بيليه مجرد أخبار خاطئة تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأن حققيقة وفاة بيليه لا اساس لها من الصحة، وأن بيله المولود يوم 23 أكتوبر 1940 لازال حيا يرزق، وللإشارة فإن بيليه كان قد اعتزل كرة القدم في سنة 1977 بعد أن قدم مستويات كبيرة رفقة المنتخب البرازيلي لكرة القدم.