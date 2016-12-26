 لجنة اجتماعية تهدف لتبني مؤسسات القطاع الخاص بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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لجنة اجتماعية تهدف لتبني مؤسسات القطاع الخاص بتبوك

لجنة اجتماعية تهدف لتبني مؤسسات القطاع الخاص بتبوك
المناطق _تبوك
شكّلت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك صباح اليوم الاثنين لجنة المسؤولية الاجتماعية والتي تهدف لتبني مؤسسات القطاع الخاص بمنطقة تبوك  للمسؤولية الاجتماعية وتشجيع منتسبي الغرفة وحثهم على تبني تلك البرامج  وتسليط الضوء على البرامج  الناجحة والمبتكرة.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة منطقة تبوك سعيد علي العسيري، وعضوي المجلس  سالم ابو عيينة  وكريم الايداء وأمين عام الغرفة التجارية المهندس مبارك القحطاني ونخبة مختارة من رجال وسيدات الأعمال وممثلين لقطاعات مختلفة و التي رأت الغرفة ضرورة انضمامها لهذه اللجنة؛ لزيادة فعاليتها وأدائها، وتم اختيار محمد علي البلوي  رئيساً للجنة، وسالم الشامان وسعدى العنزي نائبين له.
وأوضح  أمين عام الغرفة المهندس مبارك القحطاني أن لجنة المسؤولية الاجتماعية من اللجان التي وجه رئيس المجلس لتفعيلها مشيراً على حرص الغرفة  لتأصيل وتعميق برامج المسؤولية الاجتماعية في الغرفة وتفعيل دورها المنوط به لخدمة مجتمع.

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