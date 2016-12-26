 مدني تبوك يقيم ندوة توعوية بعنوان ( كن فطن لاتكون انت الهدف) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: إذا شربت القهوة والشاي ساخنان قد يصيبك السرطان ولي ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًّا بوزير الخارجية الأمريكي (الهلال الأحمر) يباشر 23 حالة في ديربي الهلال والنصر مدني تبوك يقيم ندوة توعوية بعنوان ( كن فطن لاتكون انت الهدف) الدكتور الربيعة يشكر خادم الحرمين الشريفين لأمره بتنظيم حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري لجنة اجتماعية تهدف لتبني مؤسسات القطاع الخاص بتبوك لاصحة لوفاة “بيليه” اسطورة كرة القدم البرازيلية اوباما واثق من الفوز لو ترشح لولاية رئاسية ثالثة سباق فروسية نجران العاشر أمير القصيم يستقبل الامير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية النصر يخرج بطل الشتاء من كأس ولي العهد أمير الباحة يدشن غدا مبنى الضمان الاجتماعي بمحافظة المخواة

مدني تبوك يقيم ندوة توعوية بعنوان ( كن فطن لاتكون انت الهدف)

مدني تبوك يقيم ندوة توعوية بعنوان ( كن فطن لاتكون انت الهدف)
المناطق _تبوك
اقيمت صباح اليوم  بمركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة تبوك ندوة توعوية بعنوان ( كن فطن لاتكون انت الهدف) ، ضمن برامج التوعية باضرار المخدرات اشترك فيها كلاً من : مدير شعبة شؤون المساجد بادارة التوجيه الفكري والمعنوي بالمديرية العامة للدفاع المدني العقيد عبدالعزيز حمد السبيعي ، وعضو مركزالدعوة والإرشاد بتبوك الشيخ صالح الراشد ،والنقيب ماجد العطوي من شعبة العلاقات العامة بإدارة مكافحة  المخدرات بمنطقة تبوك.
حيث استهدفت هذه المحاضرة طلبة دورة التأهيل الفني والذي ناقش فيه المحاضرون الآثار الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع والآثار السيئة للمخدرات من منظور شرعي واجتماعي ،وكذلك تم عرض لأشكال وانواع الحبوب المخدرة والمسميات الدارجة لها في أوساط المروجين وطرق الوقاية من الوقوع في براثن المخدرات

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>