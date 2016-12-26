مدني تبوك يقيم ندوة توعوية بعنوان ( كن فطن لاتكون انت الهدف)

اقيمت صباح اليوم بمركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة تبوك ندوة توعوية بعنوان ( كن فطن لاتكون انت الهدف) ، ضمن برامج التوعية باضرار المخدرات اشترك فيها كلاً من : مدير شعبة شؤون المساجد بادارة التوجيه الفكري والمعنوي بالمديرية العامة للدفاع المدني العقيد عبدالعزيز حمد السبيعي ، وعضو مركزالدعوة والإرشاد بتبوك الشيخ صالح الراشد ،والنقيب ماجد العطوي من شعبة العلاقات العامة بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك.

حيث استهدفت هذه المحاضرة طلبة دورة التأهيل الفني والذي ناقش فيه المحاضرون الآثار الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع والآثار السيئة للمخدرات من منظور شرعي واجتماعي ،وكذلك تم عرض لأشكال وانواع الحبوب المخدرة والمسميات الدارجة لها في أوساط المروجين وطرق الوقاية من الوقوع في براثن المخدرات