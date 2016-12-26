(الهلال الأحمر) يباشر 23 حالة في ديربي الهلال والنصر

باشرت الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، الليلة، أكثر من 23 حالة داخل استاد الملك فهد الدولي، أثناء مباراة الهلال والنصر، في نصف نهائي كأس ولي العهد، والتي انتهت بفوز النصر بهدفين.وكان 100 متطوع من هيئة الهلال الأحمر السعودي قد باشروا تغطية ديربي الرياض من خلال نشر المتطوعين بين الجماهير والمدرجات والساحات الداخلية والخارجية لاستاد الملك فهد الدولي لمباشرة أي حالات مرضية أو إصابات أثناء المباراة.

وتوزع المتطوعون على عدة فرق ميدانية وتم تزويدهم بحقائب إسعافية مجهزة بكامل المعدات والقطع الطبية المستخدمة في مباشرة الحالات الطارئة للمرضى والمصابين.

ويتمتع المتطوعون بخلفية طبية وتدريب عاليين حيث إن من بينهم طلاب طب وممرضين ممارسين وأطباء يمارسون على رأس العمل جمعهم حب العمل التطوعي من خلال هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وخلال المباراة شاركت القافلة التوعوية والمعرض المتنقل من بعد الساعة الرابعة عصراً حتى نهاية المباراة بتوزيع عدد من المطبوعات والمنشورات التوعوية والتثقيفية الصحية التي تسهم في رفع الوعي الإسعافي الأولي لدى الجماهير الرياضية وتزويدهم بمعلومات يستطيعون من خلالها التعامل مع الحالات الإسعافية الأولية التي لا تستدعي التدخل من قبل الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي أو كيفية التعامل مع الحالات الطارئة في حال لزم تدخل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر السعودي، كما قامت بتوزيع الهدايا التذكارية للحاضرين لمقر القافلة خارج الملعب.