 ولي ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًّا بوزير الخارجية الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ولي ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًّا بوزير الخارجية الأمريكي

ولي ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًّا بوزير الخارجية الأمريكي
المناطق _الرياض

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم اتصالا هاتفيا بمعالي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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