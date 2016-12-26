ولي ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًّا بوزير الخارجية الأمريكي

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم اتصالا هاتفيا بمعالي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.