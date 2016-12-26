 دراسة: إذا شربت القهوة والشاي ساخنان قد يصيبك السرطان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دراسة: إذا شربت القهوة والشاي ساخنان قد يصيبك السرطان

دراسة: إذا شربت القهوة والشاي ساخنان قد يصيبك السرطان
المناطق - وكالات

أعلنت الوكالة الدولية لدراسة مرض السرطان لدى منظمة الصحة العالمية أن تعاطي المشروبات الساخنة جداً (القهوة والشاي على سبيل المثال) يشكل خطراً على صحة الإنسان.

وقال مدير الوكالة كريستوفر وايلد: إن درجة الحرارة 65 درجة مئوية هي نقطة لا يمكن تعديها، أما تعاطي السوائل الأقل سخونة فلا يشكل خطراً على الصحة ولا علاقة له بخطر تطور سرطان المريء.

وقد شملت الدراسات كلاً من الصين وإيران وتركيا ناهيك عن بلدان أمريكا اللاتينية حيث يشرب الشاي والمتّة عادة ساخناً، أي بدرجة حرارة تزيد على 70 درجة مئوية.

واكتشف العلماء، أن خطر تطور سرطان المريء يزداد مع ارتفاع درجة حرارة المشروبات.

ووفقا لموقع الأنباء الكويتية تقوم هذه الاستنتاجات التي خرج بها العلماء على آلاف الدراسات في موضوع مواصفات البن ومشروب المتّة الذي يحظى بشعبية في الباراغواي وغيرها من بلدان أمريكا اللاتينية.

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