اليمن .. إطلاق عملية كبرى لتحرير جبل غيلان الاستراتيجي

أطلق الجيش اليمني عملية عسكرية كبرى لتحرير جبل غيلان الاستراتيجي، شرقي العاصمة صنعاء، وفق مصادر عسكرية.

وقالت المصادر وفقاً لصحف إماراتية، إن الجيش اليمني أطلق عملية عسكرية ضخمة مسنودة بطيران التحالف العربي لتحرير جبل غيلان الاستراتيجي شرق صنعاء، والتقدم صوب العاصمة اليمنية، التي يحتلها الانقلابيون منذ عامين، مضيفة أنّ المعارك العنيفة تدور في محيط جبل غيلان وسط غارات مكثفة لطيران التحالف.

وتتزامن المعارك مع انشقاقات في صفوف القوات الموالية لصالح، إذ أكدت مصادر في الجيش الوطني أن ضباطاً في “قوات الحرس الجمهوري” انشقوا عن الانقلاب، معلنين انضمامهم إلى صف الشرعية.