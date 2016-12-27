 اليمن .. إطلاق عملية كبرى لتحرير جبل غيلان الاستراتيجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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اليمن .. إطلاق عملية كبرى لتحرير جبل غيلان الاستراتيجي

اليمن .. إطلاق عملية كبرى لتحرير جبل غيلان الاستراتيجي
المناطق - وكالات

أطلق الجيش اليمني عملية عسكرية كبرى لتحرير جبل غيلان الاستراتيجي، شرقي العاصمة صنعاء، وفق مصادر عسكرية.

وقالت المصادر وفقاً لصحف إماراتية، إن الجيش اليمني أطلق عملية عسكرية ضخمة مسنودة بطيران التحالف العربي لتحرير جبل غيلان الاستراتيجي شرق صنعاء، والتقدم صوب العاصمة اليمنية، التي يحتلها الانقلابيون منذ عامين، مضيفة أنّ المعارك العنيفة تدور في محيط جبل غيلان وسط غارات مكثفة لطيران التحالف.

وتتزامن المعارك مع انشقاقات في صفوف القوات الموالية لصالح، إذ أكدت مصادر في الجيش الوطني أن ضباطاً في “قوات الحرس الجمهوري” انشقوا عن الانقلاب، معلنين انضمامهم إلى صف الشرعية.

 

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