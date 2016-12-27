 وزير يمني: عمليات التحالف أصابت المنظمات الإرهابية وداعميها بالشلل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وزير يمني: عمليات التحالف أصابت المنظمات الإرهابية وداعميها بالشلل

وزير يمني: عمليات التحالف أصابت المنظمات الإرهابية وداعميها بالشلل
المناطق - وكالات

أكد وزير الدولة اليمني، صلاح الصيادي، أن “العمليات العسكرية للتحالف العربي أفشلت المخططات الإرهابية للتنظيمات المتطرفة في اليمن، وقلصت من عملياتهم الإجرامية واقتحامهم للمدن والاستيلاء عليها، مشيرين إلى أن التحالف قوض سيطرة الانقلابيين على البلاد”.

وأضاف الوزير، أن “النجاحات التي حققها التحالف العربي في محافظتي أبين وحضرموت، حالت دون تمدد هذه المجموعات الانقلابية، فيما أدت إلى اجتثاث قوى الشر في عدد من المدن المحررة بما فيها عدن ولحج”، مضيفاً أن “عمليات التحالف أصابت المنظمات الإرهابية وداعميها بالشلل”.

وأشار إلى أن “العمليات الإرهابية تقلصت بشكل ملحوظ منذ بدء عاصفة الحزم، التي أدت أيضاً إلى وقف اجتياح المدن من جانب التنظيمات الإرهابية، لاسيما بحضرموت وأبين”، مؤكداً “حرص التحالف العربي بقيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن”.

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