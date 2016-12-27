بعد تراجع أسعار الأراضي.. المليون يستعيد عافيته في سوق العقارات

بات المليون ريال أو نصفه يمكن صاحبه من الحصول على قطعة أرض ملائمة في بعض مخططات مكة المكرمة، بعد التراجع الذي شهدته أسعار الأراضي، الذي وصل إلى 50%، بعدما كان لا يستطيع هذا الرقم توفر أرض أو شقة للباحثين عن مسكن في أحياء العاصمة المقدسة كافة، خصوصا تلك الأحياء المتوفر بها الخدمات، وذلك بحسب عقاريي العاصمة المقدسة.

وأكد عبدالله جودالله الربيعي صاحب شركات مقاولات متخصصة في بناء الفنادق والفلل السكنية وفقا لـ”عكاظ”، أنه في الفترة الماضية كان المواطن الذي يملك مليون ريال لا يستطيع الحصول على أرض أو شقة سكنية بهذا المبلغ، في المواقع التي تقع داخل حدود الحرم المكي، ولكن في الوقت الحالي يستطيع هذا المواطن الحصول على أرض مناسبة أو شقة سكنية مناسبة في منطقة الشرائع، وداخل حدود الحرم.

من جهته بين عضو لجنة التثمين في الغرفة التجارية محسن السروري أنه توجد مخططات سكنية مثل المحمدية، والهدى، وغيرها سعر المتر بها يتجاوز 2500 ريال، ما يعني أن قطعة أرض سكنية مساحتها 600 متر مربع، سيتجاوز سعرها المليون ونصف المليون ريال.

ونوه بأن مخططات الشرائع النوارية وداخل حدود الحرم يستطيع المواطن الحصول على أرض أو شقة سكنية مناسبة بها، وبأسعار أقل من السنوات الماضية.وفي المدينة أكد عقاريون أن مبلغ المليون ريال يمكن صاحبه من الاستثمار بشراء خمسة أمتار في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، أو الحصول على قطعة أرض في بقية مناطق المدينة وأحيائها الراقية بسعر 600 ريال للمتر.