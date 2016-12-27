والد الفتاة التي تزوجت سبعينياً: ابنتي سعيدة.. ولن أتوقف عن تزويج المسنين

أعلن والد الفتاة ذات الـ16 عاما التي تزوجت من سبعيني عبر برنامج “تفاعلكم” في قناة “العربية” عن تمسكه بقناعاته في ما يتعلق بتزويجها، مؤكداً أنها تعيش حياة سعيدة مع زوجها.

وقال عبر البرنامج “لا يحق لأحد التدخل في شؤوننا، ولن أتوقف عن تزويج المسنين”، مشيراً إلى أنه سيقيم دعوى قضائية ضد كل من شهّر وأثار الجدل حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، قد أصدر أمراً بإيقاف أي إجراءات رسمية تتعلق بإثبات زواج المسن السبعيني من الفتاة القاصر التي تبلغ من العمر 16 عاماً.

وأوضح حينها المتحدث باسم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أحمد بن مطير أبوشاملة، أن أمير المنطقة اتخذ القرار وأحال الموضوع للمحكمة للبت فيه شرعاً. وبناءً على ما يتقرر، سيتم إكمال اللازم، وفق نظام الحماية ولائحته التنفيذية.