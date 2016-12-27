 مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بتقديم خصم على تأمين المركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بتقديم خصم على تأمين المركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات

مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بتقديم خصم على تأمين المركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات
المناطق - متابعات

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات ، تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد.
وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات.
وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 % لثلاث سنوات دون مطالبات.
وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً “خصم عدم وجود مطالبات” على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً للولاء للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها، بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
وألزمت المؤسسة الشركات بالشروع فوراً لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات وبحد أقصى تاريخ 4/ 7 /1438هـ الموافق 1/ 4/ 2017م.

 

 

 

 

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