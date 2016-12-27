 محافظ العرضيات يدشن مهرجان العسل الخامس بالعرضيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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محافظ العرضيات يدشن مهرجان العسل الخامس بالعرضيات

محافظ العرضيات يدشن مهرجان العسل الخامس بالعرضيات
المناطق - العرضيات - سعيد القرني
‏دشن سعادة محافظ محافظة العرضيات الاستاذ علي بن يوسف  الشريف مساء أمس الاثنين فعاليات مهرجان العسل الخامس بالعرضيات الذي تنظمه لجنه التنميه الآجتماعيه بالعرضيه الجنوبيه تحت شعار “العسل الأصلي في موطنه الأصلي” بحضور رؤساء الدوائر الحكوميه والشيوخ وعدد من الشعراء والضيوف والأعلامين وبدعم سخي من رجل الاعمال الشيخ محمد بن علي  حوفان الشمراني ، ابو الوليد،  وعند وصول المحافظ مقر الحفل دشن خيمة النحالين ومعارض الجهات الحكوميه المشاركه في المهرجان وتجول فيها والمعارض كما دشن خيمه الأسر المنتجه وتجول فيها وشاهد ما تحتويه الخيمه من الانتاج الاسري بعد ذالك انتقل المحافظ والضيوف إلى مقر الحفل حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبه وفي نهاية الحفل كرمت اللجنه المنظمه للمهرجان  الجهات المشاركه في المهرجان
الجدير بالذكر ان “المناطق” احد الصحف الراعيه للمهرجان إعلاميا .
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