تسجيل عدادات الكهرباء بأسماء المستأجرين تحت مسمى “مستفيد”

ذكرت مصادر إنه سيتم تسجيل عدادات الكهرباء رسمياً بأسماء المستأجرين تحت مسمى مستفيد خلال فترة الإيجار .



وأوضحت المصادر وفقا لـ “المدينة” أن هذه الخدمة سيتم تفعليها من خلال برنامج “إيجار” بهدف تقدير المعونة الحكومية.



ونظام “إيجار”، يتيح عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.



وكانت وثيقة التوازن المالي الصادرة مؤخراً قد أظهرت عزم الدولة لرفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء والوقود وتقديمه لمستحقيه نقداً.