 مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان يطلق اليوم الثلاثاء برنامج الأسبوع الثقافي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان يطلق اليوم الثلاثاء برنامج الأسبوع الثقافي

مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان يطلق اليوم الثلاثاء برنامج الأسبوع الثقافي
المناطق - جازان

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء فعاليات برنامج الأسبوع الثقافي الشبابي والذي يستمر لمدة خمسة أيام بالكورنيش الشمالي بمدينة جازان والذي ينظمه مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان ممثلاً في إدارة الهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب .
هذا وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان الأستاذ إبراهيم الرياني بأن البرنامج يشتمل على عروض متنوعة للسيارات الرياضية والدراجات النارية والهوائية إضافة إلى مشاركة فرق استعراضية ومعارض حكومية و فرق انشادية وامسيات شعرية والفنون التشكيلية والمرسم الحر ومشاركة عدد من مشاهير السناب شات في الفعاليات إضافة إلى العديد من البرامج الجديدة المحببة للشباب .
كما تشارك قيادة قوة جازان ضمن فعاليات برنامج الأسبوع الثقافي من خلال المعرض المفتوح لزوار الكورنيش الشمالي.
من جانب آخر قدم مكتب الهيئة للرياضة بجازان دعوة للشباب عامة لزيارة المهرجان والاستفادة من البرامج المصاحبة له .

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