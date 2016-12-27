نائب رئيس غرفة الرياض: المقيم الواحد يكلف الدولة دعماً يعادل 6 آلاف ريال سنوياً

قال نائب رئيس الغرفة التجارية بالرياض المهندس منصور الشثري، إن المقيم الواحد يحصل على دعم يبلغ 6 آلاف ريال سنوياً من الدولة، مقابل استخدامه للمرافق العامة.

وأشار الشثري خلال لقائه في برنامج “المرصد” على قناة “الاقتصادية” إلى أن الدولة هيأت البنية التحتية؛ لكي تستوعب 30 مليون ساكن يمثل المقيمون ثلثهم، بدلاً من تهيئتها لتستوعب 20 مليون مواطن، مضيفاً أن ذلك كلف الدولة مئات المليارات؛ لتوفير بنية تحتية كان من المفترض أن تكفي لزيادة بنسبة 50 % من أعداد السعوديين.

وأوضح أن أي وافد سواءً كان عاملاً أو مرافقاً فإنه يستخدم من المرافق العامة ما يعادل 6 آلاف ريال سنوياً كدعم متمثلة في أسعار الطاقة والمياه، علاوة على استفادته من الطرق والمواصلات، وفي أحيانٍ أخرى قد يستفيد من التعليم المجاني والعلاج المجاني.

واعتبر أن القطاع الخاص استخدم نموذج الاعتماد على العمالة رخيصة الأجور وقليلة المهارة، وهو نموذج لن يوفر فرص عمل لائقة للسعوديين، لافتاً إلى أن على القطاع الخاص الاتجاه نحو المكننة بالترشيد في العمالة الرخيصة، وتقليل الهدر في استخدام الطاقة والمحروقات