 نائب رئيس غرفة الرياض: المقيم الواحد يكلف الدولة دعماً يعادل 6 آلاف ريال سنوياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم حائل يعلن عن فتح باب الترشيح للعمل في الإشراف التربوي   جدولة استحقاقات الشركات لضمان سلاسة مشاريع2017 نائب رئيس غرفة الرياض: المقيم الواحد يكلف الدولة دعماً يعادل 6 آلاف ريال سنوياً مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان يطلق اليوم الثلاثاء برنامج الأسبوع الثقافي تسجيل عدادات الكهرباء بأسماء المستأجرين تحت مسمى “مستفيد” محافظ العرضيات يدشن مهرجان العسل الخامس بالعرضيات “التخصصات الصحية” تحول 17 لجنة إلى مجالس علمية مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بتقديم خصم على تأمين المركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات بوتين: الأزمات القديمة في العالم تدعو للقلق شاهد.. كيف تصدت قواتنا الخاصة لمتسللين حوثيين بمهارة عالية ؟ والد الفتاة التي تزوجت سبعينياً: ابنتي سعيدة.. ولن أتوقف عن تزويج المسنين قيادات في حزب المخلوع تخطط للانشقاق وتطلب تسهيل خروجها من اليمن

نائب رئيس غرفة الرياض: المقيم الواحد يكلف الدولة دعماً يعادل 6 آلاف ريال سنوياً

نائب رئيس غرفة الرياض: المقيم الواحد يكلف الدولة دعماً يعادل 6 آلاف ريال سنوياً
المناطق - متابعات

قال نائب رئيس الغرفة التجارية بالرياض المهندس منصور الشثري، إن المقيم الواحد يحصل على دعم يبلغ 6 آلاف ريال سنوياً من الدولة، مقابل استخدامه للمرافق العامة.

وأشار الشثري خلال لقائه في برنامج “المرصد” على قناة “الاقتصادية” إلى أن الدولة هيأت البنية التحتية؛ لكي تستوعب 30 مليون ساكن يمثل المقيمون ثلثهم، بدلاً من تهيئتها لتستوعب 20 مليون مواطن، مضيفاً أن ذلك كلف الدولة مئات المليارات؛ لتوفير بنية تحتية كان من المفترض أن تكفي لزيادة بنسبة 50 % من أعداد السعوديين.

وأوضح أن أي وافد سواءً كان عاملاً أو مرافقاً فإنه يستخدم من المرافق العامة ما يعادل 6 آلاف ريال سنوياً كدعم متمثلة في أسعار الطاقة والمياه، علاوة على استفادته من الطرق والمواصلات، وفي أحيانٍ أخرى قد يستفيد من التعليم المجاني والعلاج المجاني.

واعتبر أن القطاع الخاص استخدم نموذج الاعتماد على العمالة رخيصة الأجور وقليلة المهارة، وهو نموذج لن يوفر فرص عمل لائقة للسعوديين، لافتاً إلى أن على القطاع الخاص الاتجاه نحو المكننة بالترشيد في العمالة الرخيصة، وتقليل الهدر في استخدام الطاقة والمحروقات

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>