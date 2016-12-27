 جدولة استحقاقات الشركات لضمان سلاسة مشاريع2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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جدولة استحقاقات الشركات لضمان سلاسة مشاريع2017

جدولة استحقاقات الشركات لضمان سلاسة مشاريع2017
المناطق - متابعات

ذكرت مصادر إن الجهات المختصة تلقت توجيهات عليا بجدولة مستحقات الشركات.
وأضافت المصادر وفقا لـ “عكاظ” أن المستحقات سيتم دفعها بالكامل من دون تأخير خلال الفترة القادمة.
وبينت المصادر أن الهدف من هذه التوجيهات يتمثل في تفادي حالات التأخير التي حدثت خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الحكومية المدرجة في ميزانية 2017 بسلاسة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في وقت سابق إن المملكة تعتزم سداد نحو 30 مليارا من مستحقات الشركات خلال وقت قريب، بعد أن قامت بسداد ما يزيد على 100 مليار ريال للقطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين.

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