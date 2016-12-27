 “ساما” تحدد القيمة التي يمكن صرفها للفرد يوميا من العملة الجديدة بـ 3215 ريالا كحد أعلى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“ساما” تحدد القيمة التي يمكن صرفها للفرد يوميا من العملة الجديدة بـ 3215 ريالا كحد أعلى

“ساما” تحدد القيمة التي يمكن صرفها للفرد يوميا من العملة الجديدة بـ 3215 ريالا كحد أعلى
المناطق - متابعات

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الكميات التي يمكن  صرفها للفرد يوميا من الإصدار السادس للعملة المعدنية والورقية بواقع 3215 ريالا، وذلك وفقا لما أوردت صحيفة “عكاظ”.

وأوضحت الصحيفة بأن لكل فرد الحق في الحصول على 5 قطع نقدية معدنية كحد أعلى لفئة الريالين، أي صرف ما قيمته 10 ريالات من هذه الفئة، وعلى 5 قطع معدنية  من فئة الريال.

وأضافت بأن المؤسسة وضعت حدا أعلى لطلب صرف كل من فئات 5 و10 ريالات بما قيمته 100 ريال للفئة الواحدة، بينما رفعت سقف الحد الأعلى إلى 1000 ريال لصرف كل من فئات 50 و100 و500 ريال.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد طرحت أمس الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية للتداول.

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