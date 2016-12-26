 هناك فرق بين المرافقين والتابعين للمقيمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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هناك فرق بين المرافقين والتابعين للمقيمين

هناك فرق بين المرافقين والتابعين للمقيمين
المناطق - متابعات

ذكرت صحيفة “الوطن” بحسب عدد من الخبراء تعريف بعض المصطلحات التي تضمنها برامج ميزانية السعودية لعام 2017، مشددة على أن الجهات ذات العلاقة ستعرض التفاصيل لتلك التعريفات.
وقالت الصحيفة في معرض تعريفها للرسوم الجديدة المفروضة على المرافقين للعمالة الوافدة، أن المرافقين هم من تجاوز سنهم 18 عاما ومازالوا على كفالة رب البيت سواء كانت الأم أو الأخ أو الابن.
فيما أوضحت أن التابعين هم الأبناء دون الـ18 عاما والزوجة.
وأظهرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي السعودية فرض مقابل بقيمة 100 ريال شهريا على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بداية من شهر يوليو 2017، ترتفع إلى 200 ريال في العام 2018 ثم 300 ريال في 2019 و400 ريال في 2020.

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