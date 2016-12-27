 محافظ صعدة: يجب محاكمة إيران لتسليحها الحوثيين وتخريب اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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محافظ صعدة: يجب محاكمة إيران لتسليحها الحوثيين وتخريب اليمن

محافظ صعدة: يجب محاكمة إيران لتسليحها الحوثيين وتخريب اليمن
المناطق - متابعات

حملت قيادت يمنية إيران المسؤولية عن جرائم الإبادة، التي يرتكبها المتمردون الحوثيون ضد المواطنين اليمنيين بأسحلة إيرانية مهربة، وأوضحوا أن إيران أنشأت ورشاً لتصنيع أنواع عديدة من الأسلحة في محافظة صعدة، لتزويد الحوثيين بالأسلحة.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” ، اليوم الثلاثاء، أكد محافظ صعدة هادي طرشان، أن إيران تقف وراء الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عقدين، كونها تنفذ بسلاح إيراني وتخطيط مباشر من خبراء إيرانيين، مشدداً على ضرورة محاكمة إيران على تورطها في جرائم الإبادة.

وذكر طرشان في تصريحات للصحيفة، أن إيران أنشأت ورشاً لصنع الأسلحة والألغام والمتفجرات في بعض مناطق صعدة، ودربت الحوثيين على عمليات الإنتاج، مشيراً إلى أن قوات الحكومة نزعت أكثر من ألف لغم من الالغام في جبهتي البقع وعلب، كما استولت على أسلحة أخرى متطورة.

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