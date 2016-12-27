أقيم في متوسطة الأحساء معرض للتغذية الصحية

أقامت مدرسة الأحساء المتوسطة بالأحساء معرضا للتغذية الصحية يستهدف صحة الطلاب والمعلمين . ويستمر المعرض – الذي نظمه معلم اللغة الانجليزية بالمدرسة الأستاذ فوزي الحسن – من الأحد إلى الثلاثاء ( 26 – 28 ربيع أول ) ، ويضم مجموعة من الصور والبوسترات التي توضح نوعيات الأغذية الصحية وفوائدها ، وتحذر من الأغذية الضارة وما تسببه من أضرار لجسم الإنسان ، فيما تم تخصيص ركن خاص بمشاركات الطلاب . ولاقى المعرض – الذي أشرف على إقامته قائد المدرسة الأستاذ خالد المحارفي – إقبالا من كل من الطلاب والمعلمين ، فيما قام أحد الطلاب بإنتاج فلم فيديو خاص بالمناسبة . وقام ثلاثة من المشرفين التربويين بتعليم الأحساء بزيارة للمعرض .

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