 أقيم في متوسطة الأحساء معرض للتغذية الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أقيم في متوسطة الأحساء معرض للتغذية الصحية

أقيم في متوسطة الأحساء معرض للتغذية الصحية
المناطق - الأحساء
أقامت مدرسة الأحساء المتوسطة بالأحساء معرضا للتغذية الصحية يستهدف صحة الطلاب والمعلمين . ويستمر المعرض – الذي نظمه معلم اللغة الانجليزية بالمدرسة الأستاذ فوزي الحسن – من الأحد إلى الثلاثاء ( 26 – 28 ربيع أول ) ، ويضم مجموعة من الصور والبوسترات التي توضح نوعيات الأغذية الصحية وفوائدها ، وتحذر من الأغذية الضارة وما تسببه من أضرار لجسم الإنسان ، فيما تم تخصيص ركن خاص بمشاركات الطلاب . ولاقى المعرض – الذي أشرف على إقامته قائد المدرسة الأستاذ خالد المحارفي – إقبالا من كل من الطلاب والمعلمين ، فيما قام أحد الطلاب بإنتاج فلم فيديو خاص بالمناسبة . وقام ثلاثة من المشرفين التربويين بتعليم الأحساء بزيارة للمعرض . 

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