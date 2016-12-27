 العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

سفارة المملكة في أنقرة تنفي إيقاف منح التأشيرات للسعوديين من المطارات التركية سماء غائمة على شمال ووسط وغرب المملكة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تُغرّم 47 منشأة صناعية مخالفة للبيئة هناك فرق بين المرافقين والتابعين للمقيمين العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية أقيم في متوسطة الأحساء معرض للتغذية الصحية محافظ صعدة: يجب محاكمة إيران لتسليحها الحوثيين وتخريب اليمن “ساما” تحدد القيمة التي يمكن صرفها للفرد يوميا من العملة الجديدة بـ 3215 ريالا كحد أعلى جلسات علمية تثري ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجامعة الملك خالد تعليم حائل يعزز ترسيخ تفعيل الجودة بإطلاق جائزة سنوية للتميز في بناء ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية إنظمام قائد قوات الحرس الجمهوري الموالي لصالح في نهم لقوات الشرعية “نزاهة” تحقق في قضية مسؤول صحة جازان .. وتوقف صرف شيكات جميع الموظفين

العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية

العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية
المناطق - وكالات

أعلنت وكالة إيتار تاس الروسية ، صباح اليوم الثلاثاء، العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة العسكرية الروسية، التي تحطمت الأحد في البحر الأسود بعيد إقلاعها متوجهة إلى سوريا

وجاء الإعلان الذي نقلته الوكالة الروسية نقلا عن مصدر في أجهزة تطبيق القانون في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن الصندوق الثاني، وعن جثث الركاب الـ92 الذين كانوا على متنها.

وذكر المصدر أن الصندوق، الذي يحوي بيانات الرحلة ويمكن أن يساعد في تحديد سبب تحطم الطائرة، سيرسل إلى موسكو لتحليل البيانات.

وتستمر عمليات البحث عن طائرة التوبوليف “تي يو-154” التي كانت تقل بين ركابها 64 من أعضاء جوقة الجيش الأحمر التي تشكل رمزا معروفا للبلاد لجولاتها الناجحة في العام.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم انتشال قطعة من جسم الطائرة يبلغ طولها 4.5 أمتار وعرضها 3.5 أمتار الاثنين، موضحة أن الحطام موزع في دائرة قطرها 500 متر.

وكانت المتحدثة باسم فريق البحث صرحت أنه عثر على أجزاء من الطائرة على عمق 27 مترا، على بعد حوالي ميل بحري (1.7 كلم) من الشاطئ.

ويشارك في عمليات البحث عن الطائرة أكثر من 3500 شخص بينهم 150 غطاسا إضافة إلى 45 سفينة و12 طائرة وعشر مروحيات وطائرات من دون طيار.

وعثر حتى الآن على جثث 11 شخصا وفق الجيش الروسي، نقلت عشر منها مع 86 من أشلاء الجثث إلى موسكو ليتم التعرف على هويات أصحابها، بينما بدأت السلطات تأخذ عينات من الحمض النووي من أقرباء الركاب.

وبعد 48 ساعة على تحطم الطائرة، ما زالت السلطات تسعى لمعرفة أسباب الكارثة ويبدو أنها تستبعد فرضية الاعتداء.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن “فرضية العمل الإرهابي ليست في مقدم الاحتمالات”.

ويرجح المحققون حتى الآن أن يكون خطأ ارتكبه الطيار أو خلل فني هو السبب في سقوط الطائرة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>