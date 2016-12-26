 الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تُغرّم 47 منشأة صناعية مخالفة للبيئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تُغرّم 47 منشأة صناعية مخالفة للبيئة

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تُغرّم 47 منشأة صناعية مخالفة للبيئة
واس - جدة

غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 47 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية, شملت منشآت صناعية بمناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والمدينة المنورة.
وأفاد رئيس لجنة النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات بالهيئة الدكتور ماجد أبو عشي، أن العقوبات تنوعت بين المخالفات المالية، وأمر إغلاق حتى يتم تصحيح وضعها البيئي، مؤكدًا أن ذلك ضمن جهود الهيئة في تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.

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