سفارة المملكة في أنقرة تنفي إيقاف منح التأشيرات للسعوديين من المطارات التركية

نفى مصدر بسفارة المملكة في تركيا صحة ما تردد عن إيقاف تأشيرات السعوديين الراغبين في زيارة تركيا، مؤكداً أن التأشيرات ما زالت تصدر للسعوديين من المطارات التركية.

وأشار المصدر إلى أنه لم يرد للسفارة من السلطات التركية ما يفيد بإيقاف منح تأشيرات الدخول من المطارات التركية للمسافرين السعوديين.

وأكد وفقاً لـ”الحياة” أن السفارة لم تصدر أية تحذيرات بشأن السفر إلى تركيا، لعدم وجود ما يستدعي ذلك، مبيناً أنها دعت فقط للابتعاد عن أماكن التوتر والتجمعات.

وفي سياق آخر، أعلنت الملحقية السعودية في نيوزلندا أن بإمكان مواطني دول الخليج الدراسة في نيوزلندا لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة لتأشيرة دخول.