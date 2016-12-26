 سفارة المملكة في أنقرة تنفي إيقاف منح التأشيرات للسعوديين من المطارات التركية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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سفارة المملكة في أنقرة تنفي إيقاف منح التأشيرات للسعوديين من المطارات التركية

سفارة المملكة في أنقرة تنفي إيقاف منح التأشيرات للسعوديين من المطارات التركية
المناطق - متابعات

نفى مصدر بسفارة المملكة في تركيا صحة ما تردد عن إيقاف تأشيرات السعوديين الراغبين في زيارة تركيا، مؤكداً أن التأشيرات ما زالت تصدر للسعوديين من المطارات التركية.

وأشار المصدر إلى أنه لم يرد للسفارة من السلطات التركية ما يفيد بإيقاف منح تأشيرات الدخول من المطارات التركية للمسافرين السعوديين.

وأكد وفقاً لـ”الحياة” أن السفارة لم تصدر أية تحذيرات بشأن السفر إلى تركيا، لعدم وجود ما يستدعي ذلك، مبيناً أنها دعت فقط للابتعاد عن أماكن التوتر والتجمعات.

وفي سياق آخر، أعلنت الملحقية السعودية في نيوزلندا أن بإمكان مواطني دول الخليج الدراسة في نيوزلندا لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة لتأشيرة دخول.

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