الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” يطمع للحياة الأبدية

بعد أن أكد حلفاء الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” عن نيته بوتين للبقاء في السلطة حتى سن “71”، وتمديد ولايته سنوات أخرى فإنه سيكون قد بلغ من العمر “71” عامًا عند انتهاء ولايته في عام “2024”.

لذا قام الرئيس الروسي، بزيارة مصنع “بيوكاد” في مدينة “سان بطرسبرغ” لمتابعة تجارب مخبرية لعلاج الشيخوخة وديمومة الشباب.

هذا ويعمل المصنع على إجراء تجارب مخبرية على ما تسمى “حبوب الشباب” إضافة إلى تطوير أحدث العلاجات لمرض السرطان، وعند استقباله قال العالم “أليكساندر كارابيلسك” لبوتين: “إن هدفنا ليس مجرد إطالة العمر، ولكن أيضًا السماح للشخص بتحسين نوعية الحياة والشعور بالشباب في سنوات العمر المتأخرة”، وأضاف “إننا ننتظر النتائج الأولى خلال عام واحد”.

وخلال الزيارة استعرض بوتين نتائج التجارب السريرية المتوقع نجاحها، حيث ستسمح “حبوب الشباب” بإطالة العمر حتى سن “130” عامًا خلال “20 أو 30” عامًا فقط.

وكان “فياتشي سلاف فولودين” حليف بوتين السياسي ورئيس أركانه السابق رئيس البرلمان الروسي حاليا، قد صرح بدعوة بوتين علنيًا للترشح لولاية جديدة مدتها “6” سنوات في عام 2018، قائلاً: “إن الشعب ينتظر هذا الأمر، وأنا لا أعتمد فقط على ذلك بل أتمنى حدوثه”.