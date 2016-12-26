 الندوة العالمية تنظم دورة معايير الإصلاح الإداري في جيبوتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الندوة العالمية تنظم دورة معايير الإصلاح الإداري في جيبوتي

الندوة العالمية تنظم دورة معايير الإصلاح الإداري في جيبوتي
المناطق - الرياض

اختتم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي فعاليات الدورة التدريبية التي حضرها 30 مشاركًا من منسوبي الدوائر العربية في المؤسسات الحكومة الجيبوتية تحت عنوان “معايير الإصلاح الإداري”.

وتأتي الدورة برعاية وزارة العمل والتعاون مع المعهد الوطني للإدارة العامة ضمن دورات معنية بالشأن الإداري نفذتها الندوة على مدار الأعوام الماضية لتعزيز قدرات وتحسين كفاءة الكوادر الوطنية، وتمكين المشاركين فيها من الاطلاع على مفهوم وأسس الإصلاح الإداري ومعاييره.

ونوه مدير مكتب الندوة في جيبوتي ميسرة سيف بأن التدريب بات وسيلة مهمة لتنمية الأداء وتحسين الكفاية الإنتاجية والارتقاء بمستوى العمل في كافة القطاعات والمؤسسات حكومية كانت أو غير ذلك لافتا أنه يشكل أفضل طريقة لتزويد الأفراد بالأساليب والخبرات اللازمة وتهيئة كوادر إبداعية متطورة قادرة على التجديد والإبداع.

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