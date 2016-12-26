“سمة” ترفض أن تكون أداة ضغط تستخدمها الشركات ضد العميل المتأخر عن السداد

رفضت شركة المعلومات الائتمانية “سمة” أن تكون أداة ضغط على العميل المتعامل مع إحدى المنشآت المشتركة بيانات عملاءها مع “سمة”, جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الرياض بحضور الدكتور خالد السبيعي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المنشآت الطبية و فارس بن صالح بن سلطان رئيس لجنة التجهيزات الطبية ، صباح الأثنين 26 ديسمبر في مقر الغرفة.

وبين مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة المعلومات الائتمانية “سمة” علاء المشهدي، بأن “سمة” لا تثق بالمعلومات المالية المقدمة لها من الشركات عن عملائها بشكل مجرد, بل أن ذلك يتم وفق معايير تقييمية دقيقة.

مضيفاً أن الأفراد ومتى ما شعروا بتظلم من إحدى الشركات التي تعاملت مع تقييمه الائتماني بشكل مسيء أو مجحف, فيمكن له تقديم شكوى لشركة سمة مباشرة بإحدى الوسائل المتاحة, وفي حال لم يكن هناك رد واضح, فيتم إلغاء التعثر أو المتأخرات مباشرة, مع إنذار الشركة بفك التعامل معها.

وقال المشهدي أن الشركة رفضت الكثير من الشركات التي تفتقد لتنظيمات مهنية ودولية ومالية, فيما رفضت الكثير من شركات تحصيل الديون, مشيراً أن الشركة جهة غير ربحية تلتزم بتقديم خدماتها التي تقدم قيمة مضافة على مستوى المعلومات الائتمانية.

وأجاب مسؤولي شركة “سمة” على الكثير من استفسارات الحضور حول دور الشركة نحو إنشاء سجلات ائتمانية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة و امكانيه عمل آلية تصنيف للمؤسسات و الشركات لدخول المنافسات الحكومية مع وزارة المالية على مستوياتها الصغيرة و الكبيرة, وفي ذلك أشار فارس بن صالح بن سلطان رئيس لجنة التجهيزات الطبية إلى أهمية ذلك سيما وأن الشركات الصغيرة تتعامل مع الشركات الكبيرة واهمية التصنيفات المقترحة لضمان التنفيذ و الجودة للمنافسات, وفي ذلك كشف المشهدي، أن رسوم الاشتراك في المعلومات الائتمانية تدرس لتكون سنوية بدلا من دفعة واحدة مدى الحياة وتبلغ 350 ألف ريال, مشيراً أن ذلك المقترح ليكون التعامل مع الشركة أكثر سهولة وأقل كلفة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المشهدي أن الرفع بالعميل المتأخر عن السداد, يتم التعامل معه على أنه عميل متأخر في السداد, ويستمر هذا الوضع لمدة 180 يوم “6 أشهر”, وفي يوم 181 يتحول العميل إلى خانة “المتعثر” ومعهاتبقى ملاحظة التعثر مدونة لمدة 5 سنوات, وقال أن مدة 5 سنوات مأخوذة من معايير مالية عالمية توصي بوضع ملاحظة “التعثر” بين 5 إلى 7 سنوات.

وقدم اللقاء عرضا تقديمي عن أعمال شركة ” سمة” وأنظمتها والمنتجات التي تقدمها حيث بين العرض أن الشركة أصبحت تملك سجـــــلات ائتمانية لـعدد “21” مليون عميل, يمثلون “242” عضو مشتركين بسمة, مبينا العرض أن سمة تتعامل مع الصناديق الحكومية, الخدمات، الاتصالات, العقار, التأمين, السيارات, التعليم والقطاع المالي.

وفى الختام استشعر الجميع أهمية هذي الخدمة لقطاع الاعمال عموماً و الطبي خصوصاً، و يتطلع الحضور الى اتساع مستخدمي هذا الشركة لحفظ تاريخ العملاء الجيدين و تقويم المتعثرين