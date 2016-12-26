اربع محطات متتالية نفذتها الحملة الوطنية السعودية في لبنان وزعت خلالها المساعدات الاغاثية على 2225 اسرة سورية

قام مكتب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا بلبنان بتوزيع المساعدات الاغاثية و المتمثلة بالكسوة الشتويه و اطقم الاواني المنزلية بالإضافة الى حقيبة العناية الشخصية على الاشقاء اللاجئين السوريين في جبل لبنان و المنية و دده الكوره وذلك خلال المحطات الثامنة و العشرون و لغاية الحادية والثلاثون ليستفيد من هذه المساعدات الاغاثية (2.225) اسرة بواقع (13.350) شقيقي سوري .

وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان الأستاذ وليد الجلال ان الحملة الوطنية السعودية ومن خلال مكتبها في لبنان تسعى لايصال المساعدات الاغاثية لكافة الشرائح من الاشقاء الاجئين السوريين اخذة في عين الاعتبار الحالات الخاصة من ذوي الاعاقات و المفقودين و الايتام والذين يعانون من الاصبات التي سببتها الحرب في سوريا و كبار السن و الارامل والحالات الأكثر حاجة لمثل هذه المساعدات التي من شانها ان تغطي الاحتياج الفعلي للشقيق السوري في مثل هذه الظروف مشيراً ان عدد الاسر المستفيده من حزمة البرامج التي اطلقتها الحملة في لبنان لغاية اللحظة هي (5.586) اسره بواقع (33.516) مستفيد من مشروع “شقيقي دفئك هدفي ” و “شقيقي سفرتك هنيه و “شقيقي صحتك غالية “.

من جانبه اكد الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية ان الحملة مازالت مستمره بتقديم محطات الخير على الاشقاء النازحين و اللاجئين السوريين في كل من الاردن وتركيا ولبنان و الداخل السوري مستحدثه خلال هذا الموسم بالإضافة لبرنامجها الموسمي “شقيقي دفئك هدفي ” برنامج ” شقيقي سفرتك هنيه” و “شقيقي صحتك غالية ” لتلبي احتياجات الاسر السورية في الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وبين السمحان ان كل ما يتم تقديمه من مساعدات إنسانية للاشقاء اللاجئين السوريين هو ثمار توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – التي دائماً تشدد على ايلاء الأشقاء السوريين جل الاهتمام سواء من الناحية الإيوائية أو الصحية أو الغذائية أو التعليمية مضيفاً ان الشعب السعودي والذي له الدور الكبير في تضميد جراح الشقيق السوري من خلال هذه التبرعات السخية والتي ياملون بها سد العوز و الحاجة الاغاثية لهم سائلاً الله العلي القدير ان لا يحرمهم الاجر و ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم .