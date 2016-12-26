 30 فعالية بمهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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30 فعالية بمهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني بتبوك

30 فعالية بمهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني بتبوك
المناطق - تبوك

تنطلق نهاية ربيع الثاني فعاليات مهرجان الحرف والصناعات اليدوية للموسم الثاني  بدعم ورعاية مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك وسوف تقام الفعاليات في منتزه الأمير فهد بن سلطان من تاريخ 28/ 4 / 1438هـ ولمدة عشرة ايام  ، وأوضح منظم المهرجان عبدالله الزهراني أن المهرجان يشتمل على ما يقارب 30 فعالية منوعة تشمل عرض للحرف اليدوية مثل النحت وأشغال الصوف اليدوية والسدو وأعمال الفخار والتطريز وأعمال الخوص والأكلات الشعبية ، إضافة للعروض التراثية والفنون الشعبية وإقامة الدورات التدريبية للحرف والصناعات اليدوية التي تشتهر بها المنطقة إلى جانب دورات على إعداد الأكلات الشعبية هذا بالإضافة لإقامة فعاليات مصاحبة منها بيت الشعر والضيافة وركن التصوير التراثي ومسابقة أشهى أكله ومسابقة أفضل حرفة ومسابقة أفضل صورة معبرة للفعاليات وركن الرسم التراثي للأطفال وسوف يستفيد من المهرجان ما يزيد عن 60 أسرة تعمل في مجال الحرف اليدوية أو الأكلات الشعبية

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