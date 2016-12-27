 أمانة الاحساء تُغلق 11 ( مقهى شعبي ) وتُبعد 41 عاملاً مخالفاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“السلام للطائرات” تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض والظهران والطائف دراسة: علاقة وطيدة بين ضغط العمل وأمراض القلب أمانة الاحساء تُغلق 11 ( مقهى شعبي ) وتُبعد 41 عاملاً مخالفاً 30 فعالية بمهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني بتبوك اربع محطات متتالية نفذتها الحملة الوطنية السعودية في لبنان وزعت خلالها المساعدات الاغاثية على 2225 اسرة سورية “سمة” ترفض أن تكون أداة ضغط تستخدمها الشركات ضد العميل المتأخر عن السداد الندوة العالمية تنظم دورة معايير الإصلاح الإداري في جيبوتي جمرك مطار الملك خالد الدولي يُحبط محاولتين لتهريب 4 كيلوجرامات من الذهب المشغول جمرك سلوى يحبط محاولة تهريب 450 من الطيور الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” يطمع للحياة الأبدية شرطة جازان ترصد 232 مخالفة على منشآت تجارية بجازان ‎وكالة الأنباء السعودية تؤهل 44 صحفيا للقيام بالإسعافات الأولية

أمانة الاحساء تُغلق 11 ( مقهى شعبي ) وتُبعد 41 عاملاً مخالفاً

أمانة الاحساء تُغلق 11 ( مقهى شعبي ) وتُبعد 41 عاملاً مخالفاً
المناطق - الأحساء

كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة ممثلة في بلدية الهفوف أغلقت 11 مقهاً شعبياً ” مقاهي للشيشة ” نظراً لعدم تطبيقها لاشتراطات النشاط ووسائل السلامة الخاصة بذلك ، اذ تم رصد عدد من المخالفات لهذه المقاهي ومنها مباشرة النشاط دون اصدار التراخيص البلدية اوتجديدها ، وكذلك عدم التقيد بحصول العاملين فيها للشهادات الصحية التي تخولهم العمل في هذا النشاط الى جانب عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات طبقاً لمانصت عليه لائحة المحال ، بالإضافة الى رصد عدم تقيد المقاهي المخالفة بسبل النظافة العامة في مواقع التحضير والتخزين مع اتباع طرق بدائية في التنظيف والتطهير بوجود مخالفات في المبنى وتجهيزاته ، وذلك بحسب ماافاد به رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم والذي أشار الى انه تم ابعاد 41 من العمالة المخالفة بتلك المقاهي والتنسيق مع جهات الاختصاص بشأنهم ، مضيفاً انه تم خلال يومين من الجولات الرقابية مصادرة واتلاف اكثر من 460 من الأدوات والعناصر المستخدمة في هذه المقاهي ، مشدداً على ضرورة تقيد أصحاب المقاهي بتصحيح الأوضاع ومعالجة الملاحظات الواردة في الإنذارات الموجهه اليهم حيث انه في حالة عدم الالتزام بذلك فسيتم اغلاقها إدارياً وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية .

يُشار الى ان امانة الاحساء خصصت وسائل تواصل عدة لتلقي ملاحظات وبلاغات المواطنين  والمقيمين عبر ( الرقم المباشر “940” ، الرقم الموحد 920011050 ، قناة التواصل الإجتماعية” الواتس آب” 0548368888″).

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>