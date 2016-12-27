أمانة الاحساء تُغلق 11 ( مقهى شعبي ) وتُبعد 41 عاملاً مخالفاً

كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة ممثلة في بلدية الهفوف أغلقت 11 مقهاً شعبياً ” مقاهي للشيشة ” نظراً لعدم تطبيقها لاشتراطات النشاط ووسائل السلامة الخاصة بذلك ، اذ تم رصد عدد من المخالفات لهذه المقاهي ومنها مباشرة النشاط دون اصدار التراخيص البلدية اوتجديدها ، وكذلك عدم التقيد بحصول العاملين فيها للشهادات الصحية التي تخولهم العمل في هذا النشاط الى جانب عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات طبقاً لمانصت عليه لائحة المحال ، بالإضافة الى رصد عدم تقيد المقاهي المخالفة بسبل النظافة العامة في مواقع التحضير والتخزين مع اتباع طرق بدائية في التنظيف والتطهير بوجود مخالفات في المبنى وتجهيزاته ، وذلك بحسب ماافاد به رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم والذي أشار الى انه تم ابعاد 41 من العمالة المخالفة بتلك المقاهي والتنسيق مع جهات الاختصاص بشأنهم ، مضيفاً انه تم خلال يومين من الجولات الرقابية مصادرة واتلاف اكثر من 460 من الأدوات والعناصر المستخدمة في هذه المقاهي ، مشدداً على ضرورة تقيد أصحاب المقاهي بتصحيح الأوضاع ومعالجة الملاحظات الواردة في الإنذارات الموجهه اليهم حيث انه في حالة عدم الالتزام بذلك فسيتم اغلاقها إدارياً وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية .

يُشار الى ان امانة الاحساء خصصت وسائل تواصل عدة لتلقي ملاحظات وبلاغات المواطنين والمقيمين عبر ( الرقم المباشر “940” ، الرقم الموحد 920011050 ، قناة التواصل الإجتماعية” الواتس آب” 0548368888″).