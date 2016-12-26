 “السلام للطائرات” تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض والظهران والطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“السلام للطائرات” تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض والظهران والطائف

“السلام للطائرات” تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض والظهران والطائف
المناطق - الرياض

أعلنت شركة السلام للطائرات عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف (فنية، وهندسية) للرجال في كل من الرياض والظهران والطائف حسب المسميات والشروط الواردة.

وتعتبر شركة السلام للطائرات سعودية تحت مظلة برنامج التوازن الإقتصادي التابع لوزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية، كجزء من إستراتيجية المملكة الرامية لتطوير قدراتها و تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال صيانة وتعديل وعمرة الطائرات المدنية والعسكرية من خلال نقل التقنية المتقدمـة في هذا المجال وتأهيل الكفاءات الوطنية للقيام بهذه الأعمال.

وأفادت بأن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط https://goo.gl/Qs5gKU

تفاصيل أكثر http://careers.alsalam.aero/ar/jobs.php

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