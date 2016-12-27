وزير التعليم يشيد بجهود تعليم جازان في مجال التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء في التحول الوطني 2020

أشاد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى يوم أمس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وذلك لما تم تنفيذه من برامج تدريبية وفعاليات في مجال “التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء” للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات.

جاء ذلك من خلال خطاب موجه من وزير التعليم إلى مدير عام التعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي حيث أكد العيسى إلى أنه من خلال اطلاعه على ما تم تنفيذه من قبل تعليم جازان وفي ضوء الأهداف العامة ومؤشرات قياس الأداء في برنامج التحويل الوطني 2020، فقد تميزت بالبرامج التدريبية والفعاليات التي نفذت، مقدما شكره وتقديره للزملاء والزميلات في إدارة التخطيط وذلك لما قدموه من العمل الجاد نحو تطوير مهارات وقدرات ومعارف منسوبي الإدارة في مجال التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الاداء مما سوف يسهم في رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية، وتحسين الأداء لتحقيق الأهداف المنشودة لتطوير التعليم ومساهمته الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة “2030”.