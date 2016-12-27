 محافظ الدواسر يطلق البرنامج التوعوي الشامل لمكافحة المخدرات .. الأحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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محافظ الدواسر يطلق البرنامج التوعوي الشامل لمكافحة المخدرات .. الأحد

محافظ الدواسر يطلق البرنامج التوعوي الشامل لمكافحة المخدرات .. الأحد
شاجع الدوسري - وادي الدواسر:

أكد محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي ان آفة المخدرات لا تؤرق الحكومات فحسب، ولكنها تؤثر على جميع شرائح المجتمع، كونها تستهدف الشباب بالدرجة الأولى الذين هم عماد المستقبل ويعول عليهم النهوض بالمجتمعات، مشيداً بالجهود التي تقوم بها مكافحة المخدرات على مستوى المملكة في الجانبين التوعوي والإطاحة بالمروجين مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في التوعية من هذه الافة الخبيثة .
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه صباح اليوم لعدد من الإعلاميين خلال الاجتماع الذي يسبق انطلاقة البرنامج التوعوي الشامل للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر وذلك بحضور مدير الإدارة العقيد ناصر بن هاجد العتيبي .
وبين العقيد العتيبي خلال الاجتماع ان البرنامج جاء بتوجيهات ودعم من سعادة محافظ وادي الدواسر وصدرت الموافقة على إقامته من سعادة مدير عام المخدرات بالمملكة اللواء أحمد بن سعدي الزهراني ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور عبدالله بن علي الطيار.
وبين ان البرنامج سيستهدف طلاب وطالبات المرحة الثانوية في مدارس التعليم العام وطلاب وطالبات الجامعات ويستمر لمدة يومين اعتباراً من يوم الاحد المقبل مشيراً الى انه هناك برنامج تدريبي مصاحب يستهدف موجهات ومنسوبات الشؤون التعليمية بتعليم المحافظة والمرشدات الطلابيات بالمدارس وزائري وزائرات المراكز المقام بها البرنامج .
يذكر ان محافظ وادي الدواسر سيقوم بتدشين انطلاقة البرنامج التوعوي الشامل للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر يوم الاحد المقبل .

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