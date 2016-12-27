إقامة المؤتمر العلمي الثاني (المستجدات في أمراض الروماتيزم)

برعاية سعادة الدكتور وأستاذ امراض الروماتزم في جامعة الملك عبدالعزيزبجدة ورئيس الجمعية السعودية لامراض الباطنة ورئيس المؤتمر ورئيس اللجنة العلمية في المنطقة الغربية لامراض الروماتزم الدكتور الاستشاري سامي محمد بحلس عن افتتاح المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان (المستجدات في أمراض الروماتيزم) وذلك ليومي الجمعة والسبت 24_25/ربيع الأول/1438هـ الموافق 23_24/ديسمبر/2016م بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات- جامعة الملك عبد العزيز و تنظمة الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني .

المؤتمر يتضمن ورش لمناقشة علاج مرض الروماتويد و استخدام الأشعة في تشخيص أمراض الروماتيزم و استخدام الاشعة الصوتية لتشخيص التهاب المفاصل .

كما أوضح الدكتور بحلس بأنه يدرك ان مستوى التطور و التقدم الذي وصل له علم أمراض الروماتزم. للوصول للتشخيص المبكر للمرض و إعطاء العلاج الشافي له بإذن الله.

وقامت فكرة المؤتمر باستمرارية إيصال هذا التطور للزملاءالأطباء و ذلك بواسطة نخبة من الاطباء السعوديين من مختلف القطاعات. وأطباء عالميين و ذلك للمساهمة في هذا المؤتمر. مع العلم انه ولله الحمد يوجد لدينا جميع الامكانيات من تحاليل و أدوية و أطباء مقارنة بالدول المتقدمة.

وذكر الدكتور سامي بأن المؤتمر شارك فيه أكثرمن 20 طبيب سعودي من مختلف القطاعات أساتذة جامعيين و استشاريين و ذلك للاطلاع و لمناقشة آخر ماوصل إليه العلم الحديث من طرق لتشخيص أمراض الروماتزم و علاجها و ذلك بالأدلة و البراهين المستندة على دراسات اكلينيكية. كما شارك في المؤتمر أطباء وأساتذة من بريطانيا و مصر . يتم مناقشة آخر تطورات علاج مرض الروماتويد و الذئبة الحمراء و هشاشة العظام. و التوصيات كثيرة لكن من أهمها بدء العلاج المبكر لمرض الروماتويد و خصوصا بدواء الميثوتركسات و إضافة أدوية أخرى للعلاج يساعد للتحكم بالمرض. و أيضا أفضل الطرق لعلاج الذئبة الحمراء و أهمية الغذاء و الرياضة في علاج هشاشة العظام مع كيفية متابعة هذه الامراض

وفي الختام قدم الدكتورالشكر لجميع الحضور من ضيوف و متحدثين واعلاميين باعتبارهم شريكا أساسيا وشكر الجمعية السعودية لامراض الباطنة و ذلك لقيامها مع فريق عملها بعمل كل ما يلزم لهذا المؤتمر. كماشكر جميع الشركات الداعمة لدعمهم الرائع لإنجاح مؤتمر.