 العميد الشمراني: المعرض الدائم للادارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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العميد الشمراني: المعرض الدائم للادارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك

العميد الشمراني: المعرض الدائم للادارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك
المناطق - تبوك :

قام مدير مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد فاضل بن مسفر الشمراني برفقته عدد من قيادات وضباط المديرية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٣/٢٨ بإفتتاح المعرض الدائم للادارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك ، وكان في استقباله مدير الادارة المقدم صالح بن عبدالرحمن العمري وضباط و افراد الادارة .

وقام الشمراني بجوله داخل المعرض الدائم بالاداره واطلع على عدة اجنحه من ضمنها انظمة السلامة و انظمة الحريق و المطفيات و انظمة السلامة في المصاعد والمعدات الخاصة كذلك شاشات تلفزيونية لعرض افلام وثائقية توعوية تستهدف جميع الزوار والمراجعين.

تلى ذلك اطلاع الشمراني على الخطط والاعمال التطويرية للادارة والفترة الزمنيه المحدده لتنفيذ الاهداف و خطة ادارة السلامة لاخضاع كافة المنشآت لمتطلبات و اشتراطات السلامة و المتابعة الميدانية لفرق الاشراف الوقائي .

كما اطلع الشمراني على برامج التدريب على راس العمل وانشطة الادارة في مجال التوعية و الإستعدادات التي تحضر لها الادارة لليوم العالمي للدفاع المدني .

وفي ختام زيارته شكر الشمراني مدير الادارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك ومنسوبيها على حفاوة الاستقبال والعمل المنظم الذي يسير وفق رؤية واضحة و ما خطط له بتعاون و تظافر الجميع . ذكر ذلك المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري.

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