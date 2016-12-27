 أول محاكمة لمتهمين بالمشاركة بانقلاب تركيا الفاشل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أول محاكمة لمتهمين بالمشاركة بانقلاب تركيا الفاشل

أول محاكمة لمتهمين بالمشاركة بانقلاب تركيا الفاشل
المناطق_أ ف ب

 تبدأ الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول في تركيا، محاكمة 29 شرطيا في أول جلسة تنظم في اسطنبول ضد أشخاص يشتبه بمشاركتهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو/تموز الماضي.

ويواجه 21 من المتهمين 3 أحكام بالسجن المؤبد خصوصا لـ”محاولة قلب النظام الدستوري” و”محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته”.

أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاما بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاما بتهمة “الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة”. كما يلاحق 3 طيارين لمروحيات الشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في اسطنبول.

ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحدا متوار عن الأنظار. أما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية.

وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلا وألفي جريح.

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