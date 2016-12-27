 58 مليار ريال إنفاق المملكة على السياحة الداخلية في 9 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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58 مليار ريال إنفاق المملكة على السياحة الداخلية في 9 أشهر

58 مليار ريال إنفاق المملكة على السياحة الداخلية في 9 أشهر
المناطق_الرياض

بلغ إجمالي الرحلات السياحية الداخلية التي استقبلتها مناطق المملكة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016 ما يقارب 42.1 مليون رحلة سياحية، مقارنة بـ 36.5 مليون رحلة خلال ذات الفترة في 2015، بنسبة نمو مقدارها 15.3%.

فيما يتوقع أن يبلغ عدد الرحلات هذا العام 49.8 مليون رحلة سياحية مقارنة بـ 46.5 مليون رحلة سياحية في 2015، ويتوقع أن يصل العدد إلى 66.2 مليون رحلة سياحية عام 2020، وفقا لصحيفة ” اليوم”.

وكشف تقرير صدر حديثا عن مركز الدراسات والأبحاث السياحية “ماس”، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن إجمالي الإنفاق في السياحة المحلية وصل إلى 53.4 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر هذا العام، بنسبة نمو 59.2%، مقارنة بـ 36.6 مليار ريال العام الفائت عن الفترة ذاتها. فيما يتوقع أن يزيد الإنفاق السياحي هذا العام إلى 58.3 مليار ريال مقارنة بـ 47.9 مليار ريال في 2015 فيما سيصل إلى 82.6 مليار ريال في 2020.

وأوضح أن عدد الليالي للسياحة الداخلية في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016 يقدر بـ 232 مليون ليلة سياحية، مقارنة بإجمالي 193.5 مليون ليلة سياحية عن ذات الفترة في 2015، بنسبة نمو قدرها 19.9%.

وقدر التقرير الإحصائي الصادر عن هيئة السياحة القيمة المضافة لقطاع السياحة في الاقتصاد السعودي هذا العام بـ 91.3 مليار ريال، فيما بلغت 85.5 مليار ريال عام 2015، ويتوقع أن تصل إلى 118.8 مليار ريال في 2020.

وأبان أن إسهام قطاع السياحة في الناتج الإجمالي المحلي يمثل 3.5% خلال 2015 و2016، مع توقعات أن تزيد هذه النسبة إلى 3.6% عام 2020. فيما تقدر نسبة إسهام السياحة في الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بـ 4.9% خلال العامين الأخيرين و2020.

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