 “التجارة” تصادر 4 آلاف لعبة أطفال تحوي صواعق كهربائية و أجزاء حادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“التجارة” تصادر 4 آلاف لعبة أطفال تحوي صواعق كهربائية و أجزاء حادة

“التجارة” تصادر 4 آلاف لعبة أطفال تحوي صواعق كهربائية و أجزاء حادة
المناطق_الرياض

أسفرت الحملة الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار على أسواق ومنافذ بيع ألعاب الأطفال عن ضبط 185 مخالفة ومصادرة أكثر من أربعة آلاف قطعة من ألعاب الأطفال مخالفة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وكثفت الفرق الرقابية للوزارة جولاتها في مختلف مناطق المملكة لمراقبة منافذ بيع ألعاب الأطفال، والتي قادت نتائجها لزيارة 3490 منفذ بيع، تم خلالها مصادرة 4293 لعبة أطفال.

ورصد المراقبون خلال الحملة التفتيشية مخالفة منافذ بيع ألعاب الأطفال للضوابط والشروط، حيث سجلت مخالفات عدم وجود تعليمات وارشادات السلامة العامة باللغة العربية، وعدم وجود عبارة أو إشارة تحذير للألعاب للأطفال الذين يقل عمرهم عن ثلاث سنوات، وجود ألعاب تصدر أشعة ليزر وصواعق كهربائية، وأقلام تحتوي على سكاكين حادة مخفية، إلى جانب مخالفات الامتناع عن إعطاء فاتورة، وعدم وجود بطاقة السعر.

وتقوم الوزارة بضبط وحجز ألعاب الأطفال غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها مع استكمال الاجراءات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

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