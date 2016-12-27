 د .شراب: مشاكل روحية وعقلية تصيب الإنسان والحكمة تجعله أكثر قدرة على حلها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 27 ديسمبر 2016 ميلاديا

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د .شراب: مشاكل روحية وعقلية تصيب الإنسان والحكمة تجعله أكثر قدرة على حلها

د .شراب: مشاكل روحية وعقلية تصيب الإنسان والحكمة تجعله أكثر قدرة على حلها
المناطق_الدمام

استعرض الباحث والمؤسس لمنهج الطريق عن الحكمة الدكتور علي شراب انواع المشاكل التي تصيب الانسان وصنفها بانها روحية وعقلية ونفسية وسلوكية.

واوضح شراب خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بمركز التدريب بعنوان (بناء الفكر والطريق الى الحكمة) مساء الاثنين 26 ديسمبر 2016، بان المشاكل الروحية قد تتمثل بالصراع والخداع والكذب، كما ان العقلية تتمثل في الفوضى والتضخيم، والنفسية في الملل واللامبالاة واما السلوكية فتتمثل في اهمال المهام وضياع الفرص والاولويات، مشيرا الى ان جميع ذلك تضع المشاكل على طريق الانسان وهي لا تقبل بالحلول الجزئية والمرحلية، مؤكدا بان الحكمة تجعلك اكثر قدرة على حل تلك المشكلات بطريقة اكثر عمقا وشمولا واستدامة.

وقال شارب خلال المحاضرة التي شهدت حضورا لافتا من جانب الرجال والسيدات بان التجارب دلت على ان معظم الناس حتى ادقهم سمعا لا يسمعون بالفعل الا 75 بالمائة فقط من الاصوات في محادثاتهم العادية وهم عادة يملؤون الثغرات من ملابسات الحديث وموضوعه.

كما استعرض الباحث فيلما قصيرا هو نتاج دراسة عن تكوين الانطباعات عن شخص ما، واجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من 79 طالبا جامعيا وقد تكون هذا الفيلم من 5 مشاهد مختلفة لامرأة شابة تستهدف تصوير مظاهر متناقضة في شخصيتها ففي مشهدين عرض الباحث ما يشير الى وجود سلوك سلبي ولكنه غير مميز، وبعد ان شاهد الطلبة الفيلم طلب منهم كتابة وصف مختصر لشخصية المرأة.

وبعد فحص اجابات الطلبة اتضح ان 29 بالمائة من الاجابات هي التي تضمنت صفات متناقضة وسلبية عن المرأة عكس ما هي عليه فعلا، و 48 من الاجابات كانت تصفها بانها سيئة السلوك بامتياز، و 23 من الاجابات حاولت ان تكون منصفة في مواصفات المرأة.

وفي الختام كرم عضو مجلس الادارة بندر الجابري، الدكتور علي شراب بدرع تذكاري.

 

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